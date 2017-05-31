Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Haley'in önce 6 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentine gideceği ve Cenevre Enstitüsü'nde ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki geleceği konusunda açıklamalar yapacağı belirtildi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin, Filistinlilerin haklarını ihlal etmesi nedeniyle İsrail'i eleştirmesi ABD tarafında rahatsızlığa neden oluyor.

Trump yönetiminin bu nedenle Konsey'den çekilebileceği iddiaları dile getirilmişti. Haley'in konuşmasının bu konuda ipuçları içermesi bekleniyor.

Açıklamada, Nikki Haley'in buradan İsrail'e geçeceği ve 7-9 Haziran tarihleri arasında İsrailli ve Filistinli liderlerle görüşeceği, ayrıca bölgedeki "BM operasyonlarının çalışmalarını gözlemleyeceği" duyuruldu.

Haley'in kimlerle görüşeceğine ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.