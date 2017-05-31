Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan CNN kanalına konuşan Dubke, istifa kararını anlattı ve kararın "kişisel nedenlere" dayandığını belirtti.

Açıklamasında, "Başkan'a (Trump) hizmet etmek benim için bir onurdu." diyen Dubke, istifa mektubunu sunduktan sonra Trump ile aralarında iyi bir konuşma gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Dubke'nin mesai arkadaşlarına gönderdiği notta ise, "İletişim ve Basın bölümlerinin ekipleriyle yan yana çalışmak özel bir onurdu. Beyaz Saray, Amerikan yönetiminin en başarılı ve çalışkan insanlarıyla dolu." sözlerini kullandığı kaydedildi.