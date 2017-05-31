Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın 15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ'cü askerlere iltica izni vermesi üzerine Türkiye, Alman vekillerin İncirlik ziyaretlerini askıya alarak cevap vermişti. Bunun üzerine Alman makamları Türkiye'yi, "İncirlik'teki askeri birlikleri Ürdün'e taşımakla" tehdit etmişti. İki ülke arasındaki kriz devam ederken Bild, Afganistan'da yaşanan çarpıcı bir olayın görüntülerini yayınladı.

ALMAN ASKERLERİ YERDE SÜRÜKLENİYOR

Bild'in "şok video" diye yayınladığı görüntülerde "barış" görevi için Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Ürdün, Alman ve Türk askerleri görülüyor.

Haberde Ürdün askerlerinin bilinmeyen bir nedenle Alman askerlerinin bulunduğu konvoyun önünü kestiği, sonrasında tek tek araçlardan indirilen Alman askerlerinin yerlerde sürüklenerek gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Darb edilerek diz çöktürülen Alman askerlerinin silahları bir tarafa bırakılırken, Ürdün askerleri tarafından yerde sürüklendiği ve bazılarının bilincini kaybettiği ifade ediliyor.

TÜRK ASKERLERİ KURTARDI

Yaşananların Türk askerlerinin bulunduğu kontrol noktası yakınında gerçekleştiği ifade edilen haberde, yaşananlara şahit olan Mehmetçik'in olaya müdahil olduğu belirtiliyor. Alman askerleri Ürdünlülerin elinden alan Türk askerleri, yaralı askerlere müdahale ediyor. Ürdün askerlerinin ise Mehmetçik'in olaya dahil olması sonrası bölgeyi terk ettiği bildiriliyor.