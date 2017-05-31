Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Fransız Le Figaro gazetesine konuştu. Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili olarak konuşan Putin, "Esad'ın kimyasal silah kullandığına dair bir kanıt bulunmuyor. Saldırıyı onun gerçekleştirdiğine inanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca bu suçlamaların Esad'ın meşruiyetine zarar vermek için ortaya atıldığını iddia etti.

Putin'in bu ifadeleri, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "kimyasal silah kullanımı Paris'in kırmızı çizgisidir ve karşılığı olacaktır" açıklamalarının hemen bir gün ardından geldi.

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Han Şeyhun'da düzenlenen kimyasal saldırıda çoğu çocuk 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.