Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ile Fransa arasındaki tarihi ilişkilere değindikten sonra Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 2 gün önce yaptıkları görüşmede uluslararası konuları ele alarak, birlikte çalışılabilecek ortak alanları gözden geçirdiklerini söyledi.

Putin, Suriye ile ilgili bir soru üzerine, "Türkiye ve İran'ın yapıcı yaklaşımının özellikle altını çizmek istiyorum." dedi.

Suriye'de güvenli bölgelerin oluşturulması gerektiğini aktaran Putin, Suriye'ye insanı yardımların ulaşmasının önemine işaret ederek, bunun Macron ile beraber çalışacakları ortak konulardan biri olduğunu kaydetti.

Putin, Suriye'nin geleceği hakkında kendisinin karar veremeyeceğini, "Esed ile beraber veya Esed'siz bir şekilde Suriye'nin geleceği ile ilgili kararın Suriye halkına ait olduğunu" belirtti.

Vladimir Putin, kimyasal silah kullanımına ilişkin uluslararası toplumun ortak bir siyaset belirlemesi ve silah kullanımını yasaklayacak bir cevap üretilmesi gerektiğini söyledi.

ABD'deki başkanlık seçimleri sırasında Rusya'nın siber saldırı gerçekleştirdiği iddialarına ilişkin soru üzerine Putin, "Rusya'nın siber saldırıda bulunmadığını ve buna ihtiyacının da olmadığını" ifade etti.

Putin, bu iddiaların tamamen kurgu üzerine kurulu olduğunu, ABD'de seçimi kaybedenlerin yenilgilerini kabul etmeyip Rusya'nın siber saldırı iddialarını ortaya attıklarını bildirdi.