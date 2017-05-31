Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Hamid Karzai geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Afganistan'da terör faaliyeti yürüten DEAŞ üyelerinin hepsinin yurt dışından bazı hedefler için getirildiğini ve terör örgütünün ABD tarafından desteklendiğini ifade etmişti. Kabil'de yaşanan ve DEAŞ'ın üstlendiği saldırı sonrası Karzai'nin sözleri yeniden konuşulmaya başlandı.

Karzai'nin Anadolu Ajansı'na verdiği röportajın bir bölümü şöyle;

"ABD DEAŞ'A KATKI SAĞLIYOR"

ABD'nin Afganistan'da terör faaliyetlerinin bitmesini istemediğini savunan Karzai, 2002 yılından bu yana terörle mücadele amacıyla Afganistan'da bulunan ABD güçlerine atıfta bulunarak, ''Durum böyle olmasaydı, ABD burada olmasına rağmen terör tehdidi gün geçtikçe artmazdı.'' diye konuştu. Karzai, ABD'nin Afganistan'daki varlığının aksine DEAŞ'ın güçlenmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

DEAŞ'ın asıl amacının Afganistan olmadığını, Afganistan topraklarını kullanarak bölge ülkelerini istikrarsızlaştırmak istediğini de vurgulayan Karzai, terör örgütünün etkili olduğu bölgelerde halka zulmettiğini, katlettiğini ve Afgan geleneklerini yok etmeye çalıştığını aktardı.

Hamid Karzai, Rusya ve İran'ın, ABD'nin Afganistan'daki varlığından endişe ettiğini de dile getirerek, ''Rusya da ABD, İngiltere ve bazı diğer ülkeler gibi Taliban ile irtibatta olabilir.'' değerlendirmesinde bulundu.

"ABD VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI"

Taliban'ın son dönemde Afganistan genelinde güçlendiğine işaret eden Karzai, bazı yabancı güçlerin örgütün güçlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Hamid Karzai, ''ABD bizden daimi askeri üs istemiş, karşılığında da iki şey için söz vermişti. Birincisi Pakistan gibi dış tehditlere karşı Afganistan'ı savunacaklardı. İkincisi de Afganistan'ın iç güvenlik sorununu ortadan kaldıracak ve ülke ekonomisini kalkındıracaklardı. Ancak güvenlik anlaşmasının imzalanmasının ardından verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Aksine Pakistan'ın Afganistan topraklarına yönelik saldırıları daha da arttı. ABD bize verdiği sözleri tutamadı veya burada başarısız oldu.'' diye konuştu.

''YABANCI GÜÇLERİN ÜLKEMİZDEN ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ''

ABD'nin geçen aylarda ülkenin doğusunda Nangarhar vilayetinde "tüm bombaların anası" ile düzenlediği saldırının kabul edilemez olduğunun altını çizen Karzai, bu saldırının ardından ülkedeki yabancı güçlerin, Afgan halkının yararına olmadığı kanaatine vardığını ve bu nedenle Afganistan'da kalmalarını istemediklerini ifade etti.

Karzai, ABD'nin bu saldırıyla Afgan halkına ve toprağına saygısızlık yaptığını, ülkeyi deneme tahtasına çevirmeye çalıştığını söyledi.