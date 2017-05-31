Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "barış anlaşması olsa bile İsrail'in Batı Şeria'daki askeri kontrolünü devam ettirceği" yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Ebu Rudayne, "Netanyahu'nun açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ve tarafları uluslararası meşruiyeti olan bir barış anlaşmasına götürmeyeceğini" belirtti.

Bu tür açıklamaların "mevcut çatışmanın devamına yönelik" olduğunu dile getiren Ebu Rudayne, "Barış ve güvenlik ancak İsrail'in Doğu Kudüs de dahil 1967'de işgal ettiği Filistin topraklarından tamamen çekilmesi ile sağlanabilir." ifadesini kullandı.

"Filistin yönetimi bağımsız Filistin devleti topraklarında tek bir İsrail askerinin bile kalmaya devam etmesini kabul etmeyecek." diyen Ebu Rudayne, Netanyahu'nun bu yöndeki talebinin "kabul edilemez bir ön koşul olduğunu ve ABD yönetiminin barışı sağlama girişimleri hakkında İsrail'in ciddiyetsizliğini gösterdiğini" ifade etti.

Netanyahu, dün İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, Filistin tarafı ile gelecekte bir barış anlaşmasına varılsa bile İsrail'in Batı Şeria'daki askeri kontrolünü devam ettireceğini söylemişti.

Mescid-i Aksa'ın da içerisinde bulunduğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te yaklaşık 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim yerleri yasa dışı kabul ediliyor.

Gazze Şeridi ise 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor. İsrail, inşa ettiği "Ayrım Duvarı" ile Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişlerini de engelliyor.