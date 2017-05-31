Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Zambiya Dışişleri Bakanı Harry Kabala ile düzenlediği ortak basın toplantısında YPG ile DEAŞ'ın Rakka konusunda anlaştığına dair ellerinde bilgiler olduğunu söyledi.

LAVROV: "SAVUNMA BAKANLIĞIMIZ ANLAŞMAYI DOĞRULUYOR"

Lavrov, "Savunma Bakanlığımız, Suriye Demokratik Güçleri'nin DEAŞ'a Rakka'dan dışarı çıkan güvenli bir koridor açmak için anlaştığı bilgisini doğruluyor. Bu bilgi güvenilir verilere dayanıyor. Dahası, bu bilgi duyulduğu zaman DEAŞ militanları Rakka'yı terk etti ve Palmira'ya doğru ilerledi. Rus ordusu bu hareketliliği gözlemledi ve konvoyu vurdu. Bu nedenle Palmira'ya asla ulaşamadılar" ifadelerini kullandı.

LAVROV: "SURİYE'NİN HER YERİNDE ADIM ATACAĞIZ"

Lavrov, Rus hava kuvvetlerinin DEAŞ'ın hareketlerini sürekli takip ettiğini ve nerede olurlarsa olsunlar DEAŞ'lı militanları vuracaklarını belirterek "DEAŞ militanlarına karşı Suriye'nin her yerinde adım atacağız. Gerek militanlar, gerek üsleri, gerekse de eğitim kampları meşru hedeflerdir" ifadelerini kullandı.