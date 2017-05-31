Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 5 Moldovalı diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, bu kişilerin üç gün içinde ülkeyi terk etmesini istedi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova hükümetinin 29 Mayıs'ta 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık olarak, aynı sayıda Moldovalı diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi.Açıklamada, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nikolay Mıyinya'nın Bakanlığa çağırılarak ilgili notanın verildiği kaydedildi.