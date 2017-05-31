Rusya Dışişleri Bakanlığı, 5 Moldovalı diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, bu kişilerin üç gün içinde ülkeyi terk etmesini istedi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova hükümetinin 29 Mayıs'ta 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık olarak, aynı sayıda Moldovalı diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi.Açıklamada, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nikolay Mıyinya'nın Bakanlığa çağırılarak ilgili notanın verildiği kaydedildi.
5 Moldovalı diplomatı Rusya sınır dışı ediyor
31.05.2017 - 18:22 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
5 Moldovalı diplomatın üç gün içinde ülkeyi terk etmesini Rusya Dışişleri Bakanlığı istedi.
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478140 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/478140.aspx
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