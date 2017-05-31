Rusya, Estonyalı diplomatların ülkeyi 5 gün içerisinde terk etmeleri konusunda uyardı.Rusya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin, Talinn'in Rusya'ya karşı sert tutumlarından dolayı ilişkilerin olumsuz etkileneceği konusunda uyarı yapıldı.Estonya, geçtiğimiz haftalarda gerekçe göstermeden Rusya'nın Narva Başkonsolosu Dmitry Kazennov ve kıdemli Konsolos Andrey Surgaev'i sınır dışı etme kararı almıştı.Rusya'nın, Estonyalı diplomatları sınır dışı etme kararına karşı misilleme olarak yapıldığı düşünülüyor.
Rusya, Estonyalı diplomatları sınır dışı edecek
31.05.2017 - 21:12 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 21:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya, Estonya'nın St. Petersburg Başkonsolosunu ve Başkonsolosluğun Pskov kançılaryası yetkililerini sınır dışı etme kararı kararı aldı.
Etiketler : rusya,estonya,
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