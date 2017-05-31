Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun Twitter kullanımı sebebiyle zaman zaman eleştiri toplayan Donald Trump'ın geceyarısı yaptığı bir paylaşım, Trump-Twitter ilişkisini bir kez daha ülke gündemine taşıdı."Medyadaki sürekli olumsuz haberlere rağmen covfefe" şeklindeki paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla etkileşim alan Trump, yazım hatası sonucunda ortaya çıkan "covfefe" kelimesiyle sosyal medyada büyük ilgi çekti.Twitter'da ve diğer sosyal medya uygulamalarında binlerce kişi "covfefe" kelimesinin anlamına ilişkin tahminlerde bulunmaya ve Trump'ın yarım kalan paylaşımına ilişkin yorumlar yapmaya başlayınca konu sosyal medyada "trend topic" oldu.

Trump'tan yeni paylaşım



Sabah erken saatlerde söz konusu paylaşımını silen Trump, hemen ardından "Bakalım kim covfefe'nin gerçek anlamını çözebilecek? Tadını çıkarın." şeklinde yeni bir paylaşımda bulundu.