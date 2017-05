Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı telefonla arayarak New York'a davet etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak Rum lider Nikos Anastasiadis'le birlikte New York'a davet etti. Akıncı, 5 Haziran için yapılan davete olumlu yanıt verdi.



KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı arayarak bir telefon görüşmesi yaptığını, Rum lider Anastasiadis ile birlikte, 5 Haziran Pazartesi günü BM Merkezi’nde kendisiyle toplantı yapmak üzere New York’a davet ettiği ifadelerine yer verdi. Burcu, "Cumhurbaşkanımız bu davete olumlu yanıt vererek katılacağını BM Genel Sekreteri’ne iletmiştir" dedi.