Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, dünyanın en büyük petrol sahası hizmetleri şirketlerinden Baker Hughes'ın petrol ve doğalgaz alanındaki faaliyetlerinin General Electric tarafından satın alınmasına koşulsuz onay verildiği bildirildi.Açıklamada, yapılan inceleme sonucunda iki şirket ürünlerinin rakip olduğu piyasalarda birleşmenin rekabeti olumsuz etkilemeyeceği sonucuna varıldığı kaydedildi.AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını veya bir şirket satın almasının piyasalara etkilerinin ne olacağını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, incelemede rekabete aykırı durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket satın almalarını engelleyebiliyor.

Her ikisi de ABD merkezli General Electric ve Baker Hudges şirketleri Ekim 2016'da petrol ve doğalgaz işlerini birleştirme anlaşması yaptıklarını açıklamıştı. Anlaşma kapsamında General Electric, Baker Hughes hissedarlarına 7,4 milyar dolar vereceğini, anlaşmanın tamamlanmasının ardından oluşacak şirketin yüzde 62,5'ine General Electric'in, yüzde 37,5'ine de Baker Hughes hissedarlarının sahip olacağını duyurmuştu.Baker Hughes, ABD'li bir diğer petrol sahası hizmetleri şirketi Halliburton tarafından 2014'te yapılan 35 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etmişti. Ancak ABD Adalet Bakanlığı, satın almanın piyasada tekele neden olacağı gerekçesiyle söz konusu anlaşmaya onay vermemişti.