Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, "Türkiye, kendi güvenliğine karşı çok sayıda tehdide maruz kaldığı halde vatanlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar için yaptıklarından dolayı saygı ve takdiri hak etmektedir." dedi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde verilen iftara, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Müsteşar Yardımcı Ahmet Yücel ile çok sayıda diplomat, iş adamı ve gazeteci katıldı.

Müzik dinletisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan iftar yemeğinde konuşan Büyükelçi Kiss, konuklarına davete katıldıkları için Türkçe teşekkür ederek, "Ramazan ayının başlaması münasebetiyle bu harikulade ülkedeki tüm Türk Müslümanlara yürekten tebriklerimi ve iyi dileklerimi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Paylaşılan değerlerden ilham alınan ramazan ayının insanların birbirine adalet, barış ve saygı sunması için fırsat olduğunu vurgulayan Kiss, "Gün be gün savaşlar, ihtilaflar, sosyal meydan okumalar ve terörizm olayları başta olmak üzere dünyanın ve çevremizin zorluklarıyla yüzleşiyoruz. Canla başla mücadele ederek bunları mağlup etmek için iyi niyetli ülkelerin dayanışmasına ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

"Türkiye saygı ve takdiri hak etmektedir"



Kiss, dünyanın zor zamanlardan geçtiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin sınırları boyunca uzun zamandır çok sayıda masumun kurban gittiği bir savaş yakıp yıkmaktadır. Türkiye, kendi güvenliğine karşı çok sayıda tehdide maruz kaldığı halde vatanlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar için yaptıklarından dolayı saygı ve takdiri hak etmektedir. Türkiye'nin ve Türk halkının acımasız terör saldırıları ve anayasal düzene karşı işlenen darbe girişimi nedeniyle çektiği acıları üzüntüyle paylaşıyoruz. Tüm kurbanları saygıyla anıyor ve terörizmin her şeklini kınıyoruz."