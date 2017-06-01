Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün'ün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Bakanlığın Büyükelçiliğe teslim ettiği notada, Yahudi yerleşimcilerin geçen çarşamba ve hafta başından bu yana Mescidi Aksa'ya girişinin tekrarlandığı ifade edildi.

İsrail hükümetine bu tür saldırıları ve provokatif eylemleri hemen durdurma ve Ürdün'ün Müslümanların Kudüs'teki kutsal değerlerini koruma hakkına saygı gösterilmesi çağrısı yapılan notada, bu tür eylemlerin, Müslümanları provoke ettiği, İsrail ile Ürdün arasında yapılan barış anlaşmasının 9'uncu maddesini ihlal anlamı taşıdığı ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu kaydedildi.

Notada ayrıca, "Bu eylemler, iki ülkenin ilişkilerine zarar veriyor, gerginliği hafifletme ve Mescid-i Aksa'nın mevcut tarihsel durumunu muhafaza etme çabalarını baltalıyor." ifadeleriyle uyarıda bulunuldu.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, sabah saatlerinde 150 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini bildirmiş, yerleşimcilerin Aksa'ya baskınlarının öğleden sonra da devam edeceğini belirtmişti.