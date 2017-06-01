Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'ın Resmi Gazetesinde, Kahire Ceza Mahkemesinin 4 Ocak'ta aldığı kararla 44 kişiyi terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ve tekfirci grup oluşturduğu, 26 Aralık 2016'da aldığı kararla da 154 kişiyi terör grubu kurduğu gerekçesiyle 3 yıllığına "terör listesi"ne eklediğine ilişkin kararı yayımlandı.

Son kararla cumartesiden bu yana terör listesine eklenenlerin sayısının 512'ye çıktığı ifade edildi.

Söz konusu kararın temyiz yolunun açık olduğu kaydedildi.

Mısır yargı makamları, aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 314 kişinin 3 yıl süreyle "terör listesine" alınmasına karar vermişti.