Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM üyesi 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulu'nun 72. dönem yönetimi için BM Genel Kurulu'nda seçim yapıldı.

Bölgeler arasında dönüşümlü yürütülen başkanlık için Miroslav Lajcak tek aday gösterildiğinden oy birliğiyle bu göreve getirildi.

Lajcak, 12 Eylül'de BM Genel Kurulu'nun 72. dönemi başladığında görevi devralacak ve 2018 eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.

Seçimin ardından konuşma yapan Lajcak, uluslararası sorunların çözümü için çaba göstereceklerini belirterek, özellikle göç konusuna odaklanacağını söyledi.