Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin New Jersey eyaletinde “Basking Ridge İslami Toplumu” adlı kuruluş, 4 sene önce Bernards kasabasında cami yapmak için imar planında “ibadet alanı” olarak geçen arsayı satın aldı. Kasaba yönetimi ise çeşitli gerekçelerle cami projesine onay vermedi. Basking Ridge İslami Toplumu, ayrımcılık yapıldığı iddiası ile geçen yıl nisan ayında kasaba yönetimine federal mahkemede dava açtı. Adalet Bakanlığı da kasım ayında kasaba yönetimi aleyhine dava açınca yönetim uzlaşma yoluna gitti. Kasaba yönetimi iki davanın düşürülmesi karşılığında söz konusu kuruluşa 3,2 milyon dolar ödemeyi kabul etti. New Jersey Başsavcı Vekili William E. Fitzpatrick, varılan anlaşmayla yanlışın düzeltildiğini ifade etti. Basking Ridge İslami Toplumu da kararın kendileri için memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Anlaşmanın başka bölgelerde aynı meseleyi yaşayan İslami kurumlar için de örnek olacağı belirtiliyor.