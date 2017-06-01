Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bab'ul Mendep Boğazı'nda seyreden bir petrol tankerinin, Yemen kıyıları yakınındaki tekneden atılan RPG roketleri ile saldırıya uğradığı bildirildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri komutanlığından yapılan açıklamada, Yemen kıyıları yakınında bulunan bir tekneden, Bab'ul Mendep Boğazı'nda geçmekte olan Marshall Adaları bayraklı petrol tankerine RPG roketi ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Petrol tankerinin Yemen'in Meyun Adası ile Cibuti'nin Seb Adaları arasında geçerken kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırıya uğradığı belirtilen açıklamada, 3 RPG roketinin isabet ettiği gemideki çalışanların yara almadığı ifade edildi.

Açıklamada, Marshall Adaları bayraklı geminin Kızıldeniz'de seyir halinde varış limanına doğru yol aldığını, olayı faillerinin ortaya çıkarılması için gerekli araştırmanın ise devam ettiğini aktarıldı.