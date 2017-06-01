Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın başkenti Berlin’de öğrencilerle Avrupa’nın geleceği hakkında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

“Türkiye ile üyelik görüşmelerinin şu an durdurulması görüşünde değilim” diyen Juncker, Ankara’nın reformları uygulama ve Avrupa’ya yaklaşmak için ikna edilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Juncker, “Türkiye bir gün AB’ye üye olacak mı onu bilmiyorum” diye de ekledi.

‘BU İŞİ SONLANDIRMA ZAMANI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemlerde yaptığı uzun bir görüşmede idam cezasının üyelik görüşmelerinde kırmızı çizgi olduğunu söylediğini belirten Juncker, “Eğer idam cezasını geri getirirseniz bu işi sonlandırma zamanı demektir dedim” dedi.