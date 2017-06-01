Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sputnik radyosuna açıklama yapan Nikolayev, yaptırımların kaldırılmasının ilk olarak Türkiye tarafı için olumlu bir olay olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:



Bilindiği üzere, başta inşaat şirketleri olmak üzere Türk şirketleri Rus piyasasında önemli yer kaplıyorlardı. Ve tabi ki bizim piyasamızdan çekilmek Türk şirketleri için ciddi darbe oldu. Onlar, uzun süredir burada çalışıyorlardı, 1990lı yıllardan itibaren birçok şey inşa ettiler. Onların mevcut projeleri de vardı. Bu yüzden, Türkiyeden inşaatçıların yeniden burada çalışma imkanı elde etmelerine döndüğümüz zaman Türkiye için bu çok iyi. Fakat Rus şirketlerinin piyasada rekabetin artmasına hazırlıklı olmaları gerek.



Türk şirketleri, Rus inşaat piyasasında Rus inşaatçıların büyük rakiplerinden. Bizim inşaatçılarımız rakiplerinin döndüğü koşullarda ayakta durabilirler mi? Rus inşaatçıların hazırlanmak için süreleri vardı ancak gerçek kısıtlamalar kalktığında belli olacak."