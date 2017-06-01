Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elindeki en büyük kent Musul'da gün gün eriyen terör örgütü DEAŞ, bugün çatışma bölgesinin dışına çıkmak isteyenlere ateş açtı.

Reuters haber ajansı, teröristlerin Zenceli Mahallesi’nden kaçmak isteyen Musulluları hedef aldığını ve çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor. Açıklama, Irak polisi tarafından yapıldı.

Eski Şehir bölgesinde yalnızca dört mahalleyi kontrol eden terör örgütüne karşı karadan ilerleyiş durdu, savaş uçakları bölgeyi bombardımana tutuyor. Zenceli'de bu Sabah erken saatlerde jetler DEAŞ hedeflerini vurdu.



Bomba yüklü araçlarla intihar saldırısı düzenleyerek kente tutunmaya çalışan teröristlere karşı yeni bir saldırı dalgası bekleniyor.