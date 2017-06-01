Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya Melbourne'den Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a doğru 337 kişiyle havalanan Malezya Havayolları uçağındaki yolcular, gökyüzünde tüm hayatları boyunca unutamayacakları korku dolu dakikalar yaşadı.





Kokpit kapısına dayanıp içeri girmeye çalışan 25 yaşındaki Sri Lanka vatandaşı, üstünde bomba olduğunu yüksek sesle bağırdı.





Reuters haber ajansına konuşan yolculardan Arif Chaudhery, MH128 sefer sayılı uçak kalktıktan yaklaşık 30 dakika sonra erkek yolcunun bir hostese saldırdığını ve hostesin çığlık atarak yardım istediğini söyledi:

"Bazı yolcular ve diğer kabin ekibi saldırganı yakaladı ve koridorda yere yatırdı. Elleri emniyet kemeriyle bağlandı."





Yaşananları kuleyle paylaşan kaptan pilot ise, geri dönmeye karar verdi. Melbourne'a yaklaşık bir saat sonra inildi, uçağa Avustralya özel kuvvetler polisleri baskın yaptı. Ağır silahlar taşıyan maskeli polisler, elleri bağlı halde bekletilen saldırganı gözaltına aldı.





Polisten yapılan ilk açıklamada, şüphelinin bir terör bağlantısı bulunmuyor. Melbourne kentindeki bir psikiyatri kliniğinden Çarşamba günü çıkan saldırgan, bugün mahkemeye çıkacak.



