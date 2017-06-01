Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kuzey Kore’den gelecek potansiyel bir balistik füze tehdidine karşı hazırlığını test etmeyi amaçlıyordu.

VURULARAK İMHA EDİLDİ

Pentagon’un açıklamasına göre, Pasifik’teki Kwajalein Atolü’ndeki test alanından fırlatılan kıtalar arası balistik füze, Kaliforniya’daki Vandenberg Hava Üssü’ndeki yer altı silosundan fırlatılan bir füze ile vurularak imha edildi.

"DENEME HAYATİ ÖNEM TAŞIYORDU"

Washington Hattı'nın aktardığına göre, ABD Füze Savunma Ajansı Direktörü Koramiral Jim Syring, denemeyi "kritik bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Syring yaptığı açıklamada "Bu sistem anavatanımızın savunması için hayati önem taşıyordu. Yapılan deneme gerçek bir tehdide karşı bunu yapabileceğimizi ve güvenilir bir caydırıcılığa sahip olduğumuzu gösteriyor. Bu denemeyi yapan ve bu sistemi her gün kullanan askerlerle gurur duyuyorum" dedi.

KUZEY KORE'YE GÖZDAĞI

ABD’nin bu denemesinin Kuzey Kore’nin son dönemde artan balistik füze faaliyetlerinden sonra geldi. Kuzey Kore son olarak, Pazartesi günü Japonya’nın Münhasır Ekonomik Bölgesine bir balistik füze fırlatmıştı.

SADECE JAPONYA İLE PAYLAŞILDI

ABD’nin karaya konuşlu sistemlerinin yanı sıra donanmasında bulunan Arleigh Burke Sınıfı Destroyerler ve Ticonderoga Sınıfı Kruvazörler ile de balistik füze savunması yapabiliyor. Bu gemilerde mevcut SM-2 ve SM-3 füzeleri kıtalararası balistik füzelere karşı yetersiz. Bu nedenle söz konusu gemilere yakın bir zamanda daha uzun menzilli SM-6 füzelerinin monte edilmesi planlanıyor. ABD, bu büyük yeteneği şu ana kadar sadece Japon donanması ile paylaştı.