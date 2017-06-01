Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 24-25 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde, bir sonraki zirveyi ev sahipliği yapma isteğinin Fransa ve Almanya tarafından engellendiği yönündeki haberlere NATO'dan bir açıklama geldi.

NATO Sözcü Vekili Piers Cazalet "Türkiye geçen haftaki NATO zirvesi sırasında bir sonraki zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Ancak davet sadece önümüzdeki yılı ilgilendirmiyordu” derken, 2018'deki zirvenin Brüksel'de düzenlenmesinin kesin olmadığını belirtti.

AÇIK KAPI BIRAKTI

Cazalet, Türkiye'nin davetinin geri çevrilip çevrilmediği konusunda kesin bir yanıt vermezken "Zirvenin Brüksel'deki yeni NATO merkezinde yapılması da düşünülebilir. Ama bunlardan biri diğerinin olmayacağı anlamına gelmez” diyerek açık kapı bıraktı.