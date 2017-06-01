Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Şeyh Rafi Ukla er-Raco, Irak hükümetine bağlı görünen İran destekli milis gücü Haşdi Şabi'nin Suriye'ye girdiğini, terör örgütü PYD/PKK ile işbirliği yaparak bazı köyleri ele geçirdiğini öne sürdü.

Raco, AA muhabirine son günlerde Suriye'nin kuzeydoğusunda Irak sınırındaki bölgede yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalar yaptı.

Irak'ta büyük bölümü Şii milislerden oluşan ve yasal olarak hükümete bağlı bulunan Haşdi Şabi güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki Musul operasyonuna katıldıkları bölgeden Suriye sınırına geldiklerini hatırlatan Raco, şunları kaydetti:

"Haşdi Şabi, Suriye sınırını geçti. Deyrizor'a devam etmek için, PKK'dan Haseke'nin güneydoğusundaki Tel Cayir, Bavardi, Atşana ve Telsfuk köylerini teslim aldı. Bu köyler daha önce DEAŞ tarafından PYD/PKK'ya teslim edilmişti. Bu durum, PKK, DEAŞ, rejim ve Haşdi Şabi'nin Suriye halkı aleyhine oynadıkları tiyatroyu açıkça gösteriyor."

Şeyh Rafi Ukla er-Raco, "Mezhepçi Haşdi Şabi'nin, Esed rejiminin müttefiki olarak Kandil'den inen ve Suriye devriminin oluşturduğu ortamdan faydalanan PKK ile çıkarları birleşti. Bunlar, DEAŞ ile işbirliği yaparak, Suriye halkının özgürlük ümitlerini bitirmeye çalışıyorlar. Bununla da yetinmeyip tehcir ederek, asıl kimliklerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Bölge halkına Haşdi Şabi'ye karşı uyanık olma çağrısı yapan Raco, işgalci unsurlara direneceklerini vurguladı.

İran tarafından desteklendiği bilinen Haşdi Şabi, Irak ordusu, polisi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güçlerinin Musul ilinde terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği operasyonda yer alıyor.

Haşdi Şabi güçleri, hafta başında operasyon planlarının dışına çıkarak Suriye sınırı hattına yerleşmeye başlamıştı.

IKBY Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada, Erbil, Bağdat ve Washington yönetimleri arasında yapılan Musul operasyonu anlaşmasının Haşdi Şabi tarafından ihlal edildiği uyarısında bulunmuştu.