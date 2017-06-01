Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Rusya'dan Türkiye'ye charter seferleriyle yolcu akışının hızla eski haline geldiğini ve bu yıl yolcu kapasitesinin 5 milyon kişiye ulaşmasının beklendiğini söyledi.



St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF 2017) konuşan Sokolov "Şimdilik net sayı vermek zor, ancak yaklaşık 5 milyon kişiyi bulacak. Hayat hızla değişiyor, olağanüstü bir şey olmazsa bu göstergelere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.



Sokolov, yolcu akışının da hızla eski haline geldiğini söyledi.