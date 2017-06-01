Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Rusya'dan Türkiye'ye charter seferleriyle yolcu akışının hızla eski haline geldiğini ve bu yıl yolcu kapasitesinin 5 milyon kişiye ulaşmasının beklendiğini söyledi.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF 2017) konuşan Sokolov "Şimdilik net sayı vermek zor, ancak yaklaşık 5 milyon kişiyi bulacak. Hayat hızla değişiyor, olağanüstü bir şey olmazsa bu göstergelere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
Sokolov, yolcu akışının da hızla eski haline geldiğini söyledi.
'Türkiye'ye bu yıl charter seferleriyle 5 milyon kişi gidebilir'
01.06.2017 - 18:56 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Rusya'dan Türkiye'ye charter seferleriyle yolcu akışının hızla eski haline geldiğini ve bu yıl yolcu kapasitesinin 5 milyon kişiye ulaşmasının beklendiğini söyledi.
Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Rusya'dan Türkiye'ye charter seferleriyle yolcu akışının hızla eski haline geldiğini ve bu yıl yolcu kapasitesinin 5 milyon kişiye ulaşmasının beklendiğini söyledi.
Etiketler : Maksim Sokolov,
478415 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/478415.aspx
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