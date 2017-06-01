Albay John Dorrian'ın yerine Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık  Operasyonu'na sözcü olarak geçen hafta atanan Albay Dillon, Bağdat’tan  telekonferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak  gazetecilerin sorularını yanıtladı.AA muhabirinin, ABD’nin PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG’ye  verdiği silahların tipi, miktarı ve gönderilen araçların sayısı ile ilgili sorusu  üzerine Dillon, bu detayları kamuoyuna açıklamayacaklarını ancak silahların takip  edildiğini ve ABD’nin söz konusu detayları Türkiye ile paylaşacağını ifade etti.

"Türkiye ile detaylar konusunda şeffafız"

Dillon, şunları kaydetti:

“Silahların seri numaraları, miktarları, verilen silah ve araçların  tipleri gibi detaylara girmeyeceğiz. Tüm bunların kayıtlarını kendimiz tutuyoruz.  Türkiye ile bu detaylar konusunda şeffafız. Bunları operasyonel nedenlerden  dolayı açıklamayacağız çünkü DEAŞ’ın, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG)  elindekilerini bilmesini istemiyoruz.”Daha sonra “Türkiye ile bu detaylar konusunda şeffafız” ifadesinden ne  kastettiği sorulan sözcü, söz konusu silahların tip ve miktarlarına ve nerede  olduklarına dair detayları Türk makamları ile paylaşacaklarını söyledi.

Silahlar nasıl takip edilecek?

Silahların izini nasıl takip edeceklerine yönelik bir soruya ise Albay  Dillon, şu cevabı verdi:

“Birincisi, SDG’nin ekipman alan tüm unsurlarının taramadan  geçirilmesi sağlanıyor; aynı zamanda sadece DEAŞ ile savaşma ve bizim silahlı  çatışma kanunlarımıza uyma zorunlulukları var. Verilen tüm silahlar birlik  komutanlarına seri numaraları ile zimmetlenecek ve bütün bu detayları, silahlar  konusunda kaygı duyan kuzeydeki müttefikimizle paylaşacağız.”

Ayrıca Albay Dillon, sahada ABD askerlerinin de bu silahları takip  edeceğini ve amacı dışında bir kullanımın söz konusu olması halinde bunu yapan  gruba artık silah verilmeyeceğini kaydetti.

Dillon, terör örgütü PKK/PYD'ye zırhlı araçlara karşı kullanacakları  ağır silahları ise henüz vermediklerini aktardı. Ancak Rakka’ya yaklaştıkça  örgütün, DEAŞ’ın bomba yüklü zırhlı araç tehdidi ile karşı karşıya kalacağını  söyleyen sözcü, o zaman bu ağır silahların verilmeye başlanacağını belirtti.

Musul’da sadece üç mahalle kaldı

Öte yandan Musul’un batı yakasında devam eden operasyonla ilgili  detayları da paylaşan Albay Dillon, koalisyonun ve Irak ordusunun sivillere  "Musul’un tarihi mahallelerini terk etmeleri" çağrısında bulunduğunu aktardı.

Sözcü, Musul’un batı yakasının da dört bir yandan sarıldığını ve  DEAŞ’ın elinde sadece üç mahallenin kaldığını dile getirdi. Üç mahallelik alanı  10 kilometrekare olarak tanımlayan Albay Dilllon, söz konusu alanda halen 80 ile  150 bin civarında sivilin mahsur durumda bulunduğunu vurguladı.

Koalisyonun son bir hafta içerisinde Musul’un batısına 29 hava  saldırısı düzenlediğini ifade eden Dillon, Musul’daki DEAŞ militanı sayısıyla  ilgili olarak da “Binden az DEAŞ militanı olduğunu tahmin ediyoruz.” ifadesini  kullandı.

El Tanf gerginliği sürüyor

Dillon ayrıca, Suriye rejimi yanlısı ve İran destekli güçlerin bir  kısmının halen Suriye’nin güneyindeki El Tanf civarında belirlenmiş olan ayrışma  bölgesi içerisinde bulunduğunu, daha büyük bir kuvvetin ise tüm uyarılara rağmen  bölgenin etrafında devriye gezdiğini söyledi.Dün koalisyon uçaklarının rejim yanlısı kuvvetlere bölgeyi terk  etmeleri için uyarı bildirileri attığını hatırlatan Dillon, El Tanf’taki kampta  koalisyon ve müttefik kuvvetlere ait birkaç yüz askerin bulunduğunu ve kampın  savunma kapasitesinin güçlendirildiğini sözlerine ekledi.