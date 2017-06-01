BBC'nin CNN Filipinler'e dayandırdığı haberine göre, "Resorts World Manila" adlı otelden silah ve patlama sesleri gelmesinin ardından otele güvenlik güçleri sevk edildi.
Yerel basındaki haberlerde de olayda yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.
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BBC'nin CNN Filipinler'e dayandırdığı haberine göre, "Resorts World Manila" adlı otelden silah ve patlama sesleri gelmesinin ardından otele güvenlik güçleri sevk edildi.
Yerel basındaki haberlerde de olayda yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.
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