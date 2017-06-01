Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıkladı.Trump, "Amerikalı şirketlere, çalışanlara ve vergi mükelleflerine daha adil şartlar sunan bir anlaşma için müzakerelere başlayacağız." ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Trump, "Paris Antlaşması, iklim değişikliği ile mücadeleyle değil, diğer ülkelerin ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazanmasıyla ilgili bir anlaşma." dedi.