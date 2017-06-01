ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıkladı.Trump, "Amerikalı şirketlere, çalışanlara ve vergi mükelleflerine daha adil şartlar sunan bir anlaşma için müzakerelere başlayacağız." ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Trump, "Paris Antlaşması, iklim değişikliği ile mücadeleyle değil, diğer ülkelerin ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazanmasıyla ilgili bir anlaşma." dedi.
ABD Başkanı Trump kesin kararını verdi
01.06.2017 - 22:37 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 22:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trump, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı.
Etiketler : Trump,ABD,Paris İklim Anlaşması,
478455 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/478455.aspx
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