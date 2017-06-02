Sudan'ın başkenti Hartum'da akşam saatlerinde esen kum fırtınası, Umdurman ve Bahri şehirlerinde de etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 ila 15 metreye düştüğü fırtına nedeniyle Sudanlılar koşarak evlerine sığındı. Yaklaşık bir saat süren şiddetli fırtınanın ardından Hartum, Umdurman ve Bahri kumla kaplandı. Yetkililer, fırtına nedeniyle uçak seferlerinde kısa süreli rötarların yaşandığını bildirdi.
Sudan'ın başkenti kum fırtınasına teslim oldu
02.06.2017 - 00:18 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 00:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sudan'ın başkenti Hartum'u etkisi altına alan kum fırtınası Umdurman ve Bahri kentlerinde de halka zor anlar yaşatıyor.
Etiketler : sudan,kum fırtınası,
478469 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/478469.aspx
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