Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, büyükelçiliğin şimdi taşınmayacak olmasından hayal kırıklığı duymuştur ancak Başkan Trump'ın İsrail'e gösterdiği dostluktan ve büyükelçiliği gelecekte taşıma sözüne bağlılığından memnuniyet duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

ABD Büyükelçiliği de dahil tüm büyükelçiliklerin Tel Aviv yerine Kudüs'te olması gerektiği belirtilen açıklamada, "Büyükelçilikleri, (Kudüs'ün) başkentimizin dışında tutmak Yahudi devleti ve halkının Kudüs'le hiçbir bağı olmadığı yönündeki Filistin fantezisini canlı tutmaya yardımcı olup, barışı ötelemektedir." iddiasına yer verildi.

Beyaz Saray, bugün Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını şimdilik askıya aldığını açıklamıştı.

Açıklamada, "Kimse bu adımı, Başkan'ın (Trump) İsrail'e ve ABD-İsrail ittifakına olan güçlü desteğinden geri adım olarak görmemeli. Başkan Trump, İsrail ile Filistin arasında barış görüşmelerinin şansını artırmak ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını savunmak amacıyla bu kararı almıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Trump, kampanya dönemi boyunca birçok kez Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı vaadinde bulunmuş ancak 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra bu kararın enine boyuna düşünüldükten ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun hale getirildikten sonra alınabileceğini belirtmişti.

İsrail 1967'den beri Doğu Kudüs'ü işgal altunda tutuyor. İsrail yönetimi 1980'de şehri doğu ve batı ayrımı yapmadan birleşik başkenti olarak ilan etmesine karşın, şu ana kadar hiçbir ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımadı.

İsrail'le diplomatik ilişkisi olan tüm ülkeler Tel Aviv'i başkent tanıyarak büyükelçiliklerini buraya açmış durumda.