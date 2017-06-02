Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çekileceğini açıklamasının ardından, çeşitli AB kurumları sürece güçlü biçimde devam edileceği açıklamaları yaptı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, konuyla ilgili değerlendirmesinde, iki tarafın yaptığı anlaşmanın şartlarına uymak yükümlülüğü olduğunu ifade eden Latince “Pacta sunt servanda” ifadelerini kullandı.

Paris İklim Anlaşması'na saygı duyulması gerektiğini belirten Tajani, bunun bir “güven ve liderlik” meselesi olduğunu belirtti.



Tarihi fırsat

ABD "olsa da olmasa da" bu anlaşmaya ve sürece devam edileceğini vurgulayan Tajani, "Dışarıda kalmayı tercih eden vatandaşlar, gezegen ve ekonomi için tarihi bir fırsatı kaçıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Tajani, AB’nin iklim değişikliği karşısında "öncü rolü" ve çabalarıyla yatırım, inovasyon, teknoloji, istihdam ve rekabetçiliğini artırmaya devam edeceğine işaret etti.

AB Komisyonu İklim ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Miguel Aries Canete de "Küresel iklim değişimine ana ortaklardan bir tanesi sırtını döndüğü için küresel toplum için üzücü bir gün. AB, Trump yönetiminin ABD’yi Paris İklim Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekeceğini açıkladığı karardan ötürü derin üzüntü duyuyor." ifadesini kullandı.



"Eşi benzeri görülmemiş çok taraflı bir ortaklık"

Paris İklim Anlaşması'nın zor zamanlarda 200'e yakın ülke arasında "eşi benzeri görülmemiş çok taraflı bir ortaklık" olduğunu belirten Canete, "Bu sorun hepimizi tehdit ediyor. Bu, bizim neslimizin gelecek nesillere karşı sorumluluğu." değerlendirmesinde bulundu.

Canete, Trump'In yaptığı açıklamanın kendilerini daha da kuvvetlendirdiğini, Avrupa'nın öncü rol üstlenmeye hazır olduğunu vurgulayarak, "Paris anlaşması devam edecek. Dünya, ilklim değişimine karşı Avrupa’nın küresel liderliğine güven duymaya devam edebilir. Bizler, Paris'in yanında duruyoruz Paris'i uygulayacağız. Bu, bizim ortak faydamıza." ifadesini kullandı.



Paris Anlaşması

Aralık 2015'te Paris'te yapılan 21. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) onaylanan anlaşma, Nisan 2016'da New York'taki BM Genel Merkezi'nde ABD, Çin ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 190'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı.

Dünyaya en fazla sera gazı salan ülkeler olan ABD ve Çin'in iklim konusunda ilk defa birlikte bir anlaşmaya imza atması ve yürürlüğe sokması nedeniyle anlaşma tarihi bir adım olarak nitelendirilmişti. Küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmayı hedefleyen metnin, uluslararası anlamda hukuki bağlayıcılığı bulunuyor.

En fazla sera gazı yayan ülkeler ise sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Rusya, Brezilya, Japonya, Endonezya, Almanya, Güney Kore, Kanada ve İran olarak ön plana çıkıyor.