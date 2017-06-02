Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD Başkanı Donald Trump’ın İklim Anlaşması'ndan çekilmesi üzerine hayal kırıklığına uğradığını ifade ederek, “Trump yönetimi geleceği reddeden bir avuç topluluğa katıldı. Amerika Birleşik Devletleri paketin ön tarafında olmalıdır. Ben eminim ki eyaletlerimiz, şehirlerimiz ve işletmelerimiz yükselecek ve gelecek kuşaklar için elimizdeki tek gezegenin korunmasına yardımcı olacaklar” dedi.