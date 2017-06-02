Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD Başkanı Donald Trump’ın İklim Anlaşması'ndan çekilmesi üzerine hayal kırıklığına uğradığını ifade ederek, “Trump yönetimi geleceği reddeden bir avuç topluluğa katıldı. Amerika Birleşik Devletleri paketin ön tarafında olmalıdır. Ben eminim ki eyaletlerimiz, şehirlerimiz ve işletmelerimiz yükselecek ve gelecek kuşaklar için elimizdeki tek gezegenin korunmasına yardımcı olacaklar” dedi.
Obama: Trump yönetimi geleceği reddeden topluluğa katıldı
02.06.2017 - 00:35 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 00:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Trump’ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : obama,trump,paris iklim anlaşması,
478473 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/478473.aspx
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