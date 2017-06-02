Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FBI yetkilileri, bir skandala daha imza atarak, FETÖ'nün kontrolü altında olan Pasifika Enstitüsü'nde örgütün iftar yemeğine katıldı. FBI, programla ilgili çekilen fotoğrafı resmi Twitter hesabından da yayınladı. ​FBI yetkilileri, FETÖ'nün kontrolü altında olan Pasifika Enstitüsü'nde iftar yemeğine katıldı.

İFTAR YEMEĞİNE KATILDILAR

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Los Angeles'te bulunan Pacifica Graduate adlı kurumunun iftar yemeğine katıldı.

RESMİ TWİTTER HESABINDAN YAYINLADILAR

FBI Los Angeles'in resmi Twitter hesabından yayınlanan fotoğrafta, FETÖ üyeleri ile birlikte FBI ve polis yetkililerinin olduğu görüldü. Federal Büro (FBI) 2016 yılında, söz konusu kuruma FBI Toplum Liderliği Ödülü (DCLA) vermişti.