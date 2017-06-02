Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron, Elysee Sarayı'nda Fransızca ve İngilizce yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini anlaşmadan çekme kararını değerlendirdi.

Trump'ın kararına karşı mücadele edeceği mesajını veren Macron, "Bu akşam ABD tüm dünyaya sırtını döndü fakat Fransa ABD'ye sırtını dönmeyecek. Fransa, Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan tüm ülkelere sorumluluklarının gereğini yerine getirmeleri ve baskılara boyun eğmemeleri çağrısı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Trump ile anlaşmadan çekilme kararını açıklamasından sonra bir telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

"Bu bizim çocuklarımızın geleceği değildir, bizim dünyamızın geleceği değildir." diyen Macron, Paris anlaşmasının yeniden müzakere edilemeyeceğini dile getirdi.

Macron, Paris'teki zirvenin başkanlığını yapan dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un, "İklim konusunda bir B planımız yok zira başka bir planet de yok." sözünü tekrarladı.

İklim değişikliğinin çağın en büyük mücadelesi olduğuna vurgu yapan Macron, ABD'li bilim adamlarına kapılarının açık olduğunu ve onların çalışmalarını Fransa'da sürdürebileceğini sözlerine ekledi.



Paris belediye binasına "yeşil" ışıklandırma

Paris belediye binası, Trump'ın kararına tepki olarak dün akşam yeşil renkte ışıklandırıldı.

Küresel ısınmaya karşı mücadele için metropollerin bir araya geldiği C40 (Cities Climate Leadership Group) ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da bir bildiri yayınlayarak, Trump'ın duyurduğu kararın uygulanamaz ve dünyanın geleceği için felaketlere yol açıcı olduğunu kaydetti.

Hidalgo, 2016'nın şimdiye kadar dünya üzerinde ölçüm yapılan en sıcak yıl olduğunu ifade ederek, "Dünyanın en önemli 91 büyük şehrini bir araya getiren C40'ın başkanı olarak, ABD yönetimini bu dramatik kararından dönmeye davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Belediye Başkanı Hidalgo, Trump neye karar verirse versin, şehirlerin Paris İklim Anlaşması'nı uygulayacağı mesajını da paylaştı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise 2015'te Paris’te varılan anlaşmanın ülkeler açısından bağlayıcı olduğunu ve geri dönüşünün mümkün olmadığını belirtti.

Bir bildiri yayınlayan Hollande, "Paris'te ortaya çıkan kararın geri dönüşü yoktur. Bu sözleşmenin kıymeti bir ABD başkanının değerlendirmesine bağlı değildir." açıklamasını yaptı.

Dönemin Fransa Çevre Bakanı Segolene Royal de Trump'ın insanlığa karşı bir kusur işlediğini iddia ederek, "Tek başına tüm gezegeni esir alma arayışında olan birinin sebep olduğu trajik bir sahneye şahit olduk." ifadeleriyle ABD Başkanı'nı eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçerek, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekeceğini söylemişti.

Anlaşmanın iklim değişikliğiyle mücadeleyi değil, diğer ülkelerin ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazanmasını amaçladığını öne süren Trump, "ABD, ülkemi ve Amerikan vatandaşlarını korumaya yönelik ulvi görevimi yerine getirebilmem için Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek. Onun yerine Amerikalı şirketlere, çalışanlara ve vergi mükelleflerine daha adil şartlar sunan bir Paris anlaşmasının ya da tamamen yeni bir sözleşmenin müzakerelerine başlayacağız." demişti.

Paris'te 2015'in aralık ayında yapılan 21. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) onaylanan Paris anlaşması, Nisan 2016'da New York'taki BM Genel Merkezi'nde ABD, Çin ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 195 ülke tarafından imzalanmıştı.