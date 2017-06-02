Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu arayarak ülkesini neden Paris İklim Anlaşması'ndan çektiğini anlattığı bildirildi.

Beyaz Saray, Trump'ın Avrupalı dört liderle ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Trump'ın her bir lidere Paris anlaşmasından ABD'yi neden çektiğini şahsen açıkladığı belirtilerek, "Başkan, görevinin ilk aylarında bu konuyla ilgili dürüst ve yapıcı tartışmaları sebebiyle dört lidere de teşekkür etti." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Transatlantik ittifakına bağlı kalmayı sürdüreceği ve çevreyi koruma çabalarını güçlendireceğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin emisyon seviyesini düşürme ve temiz enerjiye dayalı teknolojiler geliştirme çabalarına da vurgu yapıldı.

- "Dünyadaki en temiz ülke olacağız"

"Başkan, kendi yönetimi altında ABD'nin, dünyadaki en temiz ve çevre dostu ülkesi olacağının altını çizdi." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Avrupalı liderlerin çevre de dahil tüm alanlardaki diyalog ve iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıkları duyuruldu.

Trump, kampanya döneminde sözünü verdiği şekilde ABD'yi, iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan geçen yıl imzalanan Paris anlaşmasından dün geri çektiğini açıklamıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 12 Aralık 2015'te yapılan 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21), üzerinde anlaşma sağlanan anlaşma metni konferansa katılan ülkelerin delegeleri tarafından onaylanmıştı. Anlaşma, 22 Nisan 2016'da BM Genel Merkezi'nde aralarında ABD'nin de olduğu çok sayıda ülke tarafından imzalanmıştı.

ABD, Çin ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 190'dan fazla ülkenin imza attığı iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen anlaşma, 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girmişti.