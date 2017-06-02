Filipinler'in başkenti Manila'da akşam saatlerinde bir otelde patlama meydana gelmişti. Görgü tanıkları olay anında silah ve patlama sesleri duyduklarını ifade ederken; bir otel çalışanı konuya ilişkin yaptığı açıklamada yüzüne maske takmış silahlı bir adamın otelin ikinci katında müşterilere ateş ettiğini belirtmişti.
Saldırıdan 5 saat sonra polis tarafından yapılan açıklamada kumarhaneye saldırı düzenleyen ve daha sonra kaçan saldırganın kendisini öldürdüğü belirtildi. Açıklamada saldırı sırasında bina içinde bulunan birçok kişinin olay yerinden kaçmak isterken yaralandığı belirtilirken; yaralı sayısının en az 25 kişi olduğu ifade edildi. Saldırganın hangi milletin vatandaşı olduğu araştırılıyor.
Filipinler'deki saldırgan ölü ele geçirildi
02.06.2017 - 03:20 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 03:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filipinlerin başkenti Manila’da meydana gelen bombalı ve silahlı saldırının 5 saat sonrasında saldırgan ölü ele geçirildi.
Filipinler'in başkenti Manila'da akşam saatlerinde bir otelde patlama meydana gelmişti. Görgü tanıkları olay anında silah ve patlama sesleri duyduklarını ifade ederken; bir otel çalışanı konuya ilişkin yaptığı açıklamada yüzüne maske takmış silahlı bir adamın otelin ikinci katında müşterilere ateş ettiğini belirtmişti.
Etiketler : filipinler saldırgan,
İLİŞKİLİ HABERLER
478483 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/478483.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER