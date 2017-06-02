Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler'in başkenti Manila'da akşam saatlerinde bir otelde patlama meydana gelmişti. Görgü tanıkları olay anında silah ve patlama sesleri duyduklarını ifade ederken; bir otel çalışanı konuya ilişkin yaptığı açıklamada yüzüne maske takmış silahlı bir adamın otelin ikinci katında müşterilere ateş ettiğini belirtmişti.

Saldırıdan 5 saat sonra polis tarafından yapılan açıklamada kumarhaneye saldırı düzenleyen ve daha sonra kaçan saldırganın kendisini öldürdüğü belirtildi. Açıklamada saldırı sırasında bina içinde bulunan birçok kişinin olay yerinden kaçmak isterken yaralandığı belirtilirken; yaralı sayısının en az 25 kişi olduğu ifade edildi. Saldırganın hangi milletin vatandaşı olduğu araştırılıyor.