Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Alman parlamenterlerin İncirlik üssünü ziyaret etmelerine izin vermemesi Türkiye - Almanya ilişkilerindeki gerginliği zirveye taşımış durumda. Türkiye’nin 24-25 Mayıs’ta Brüksel’de düzenlenen NATO zirvesinde, bir sonraki zirveyi ev sahipliği yapma isteğinin Fransa ve Almanya tarafından engellenmek istemesine NATO’dan bir açıklama geldi. NATO Sözcü Vekili Piers Cazalet, “Türkiye geçen haftaki NATO zirvesi sırasında bir sonraki zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Ancak davet sadece önümüzdeki yılı ilgilendirmiyordu” derken, 2018’deki zirvenin Brüksel’de düzenlenmesinin kesin olmadığını belirtti. Türkiye’nin davetinin geri çevrilip çevrilmediği konusunda kesin bir cevap vermeyen Cazalet, “Zirvenin Brüksel’deki yeni NATO merkezinde yapılması da düşünülebilir. Ama bunlardan biri diğerinin olmayacağı anlamına gelmez” diyerek açık kapı bıraktı. Türkiye’nin NATO ortakları ile yaşadığı sıkıntıyı değerlendiren Alman Şark Enstitüsü’nün Türkiye uzmanı Ludwig Schulz ise “Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler bundan da kötü olabilir mi?” sorusuna şu cevabı verdi: “Kesinlikle daha kötü olabilir. Ama doğrusu insan sonunun nereye varabileceğini düşünmek bile istemiyor. Anlaşmazlık konularının listesi uzun. Siyasi düzlemdeki olumsuz söylemler uzun zamandır yüksek sesle dile getiriliyor” dedi.