Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saint Petersburg’da basın mensupları ile bir araya gelen Putin, “Suriye konusunda Türkiye ile aynı görüşte olduğumuz birçok konu var. Suriye’de çatışmasızlık bölgelerinin kurulmasında da bazı endişeler oluşuyor. Bu bölgelerin gelecekte Suriye’nin bölünmesinde rol model olmaması lazım. Aksine bu bölgelerin, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve gelecekteki siyasi diyaloğa örnek teşkil etmesi gerekiyor. Türkiye ile kilit konularda anlaşamasaydık ne Suriye’de ateşkes sağlanabilirdi ne de çatışmasızlık bölgeleri anlaşması yapılabilirdi” dedi.



“ERDOĞAN İLE S-400’Ü GÖRÜŞTÜK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde S-400 füze savunma sistemi konusunu ele aldıklarını da anlatan Putin “Ancak bu sistemleri henüz ülke dışında üretmedik. Hindistan Başbakanı ile nasıl ve hangi şartlarda üreteceğimizi görüşeceğiz. Süreç, teknoloji ve personel yetiştirilmesi açısından büyük bir hazırlık gerektiriyor. Ancak mümkün olmayan hiçbir şey yok. Bu modern sistemlerin sevkiyatı konusuna tekrar döneceğiz. Bu sistemlerin etkili olduğunu hem Rus hem de Türk askeri yetkilileri biliyor” dedi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Partili Yusuf Beyazıt, sabah saatlerinde Rus haber ajansı Sputnik’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin savunma sanayiinde çok ilerleme kaydettiğini ifade etmişti. Füze savunma sistemi noktasında da çalışmaların olması gerektiğini belirten Beyazıt, “S-400 füze sistemi Türkiye’nin lehine olacaktır” demişti.