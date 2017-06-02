Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı üzerine gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin kararının, sera gazı emisyonunun azaltılması ve küresel güvenliğin artırılması amacıyla sergilenen çabalar için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Paris Anlaşması'nın iklim değişikliğinin ciddi zararlarını gören ve eyleme geçilmesi gerektiğini kabul eden tüm ülkeler tarafından 2015 yılında imzalandığı hatırlatılan Dujarric, anlaşmanın tüm ülkeler için anlamlı bir yol haritası sunduğunu vurguladı.

Dujarric, Paris Anlaşması'nda öngörülen dönüşümün halihazırda sürdüğünü ifade ederek "Genel Sekreter Antonio Guterres, ABD'deki şehirlerin, eyaletlerin ve işletmelerin diğer ülkelerle, nitelikli iş ve pazar yaşatacak ekonomik büyüme ve karbon salımını azaltma konusunda liderlik etmeye devam edeceğinden emin." dedi.

ABD'nin çevre sorunları konusunda liderliğini sürdürmesinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Dujarric, Genel Sekreter'in gelecek kuşaklara sürdürülebilir gelecek inşa etmek için ABD hükümeti ve ülkedeki tüm aktörlerle yakından çalışmayı arzuladığını kaydetti.

Nikki Hakey, Trump'ın kararını savundu

Öte yandan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yaptığı yazılı açıklamada, kararı destekleyerek Trump'ın ülkedeki istihdama çok fazla yük bindiren bu "kusurlu anlaşmadan" geri çekilerek ABD'nin çıkarlarını savunduğunu belirtti.