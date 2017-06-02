Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in dün yaptığı "Kosova da dahil tüm Sırp topraklarını koruyacağı" açıklamasına ilişkin, "Kosova Kosova'dır, Sırbistan da Sırbistan. Biz iki ayrı, bağımsız ülkeyiz. Sırbistan Cumhurbaşkanı da Kosova'nın 114 ülke tarafından tanınan, bağımsız bir ülke olduğunu iyi biliyor." dedi.

Thaçi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki resmi temasları kapsamında, Hırvat mevkidaşı Kolinda Grabar Kitarovic ile bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Vize serbestliği ile NATO standartlarında Kosova Silahlı Kuvvetlerinin oluşturulması konularına ağırlık veriyoruz." dedi.

Kosova'nın başta Arnavutlar olmak üzere içinde yaşayan tüm azınlıkların haklarını kapsayacak bir istikrara ulaşması gerektiğini ifade eden Thaçi, tüm dost ülkelerle yargı, ekonomi ve terörle mücadele alanlarında iş birliği yapacaklarını söyledi.

Thaçi, Sırbistan'ın yeni cumhurbaşkanı Vucic'in dünkü yemin töreninde yaptığı "Kosova da dahil tüm Sırp topraklarını koruyacağı" açıklamasını da değerlendirerek, "Belgrad'dan ilk kez bu tarzda bir açıklama gelmiyor. Kosova Kosova'dır, Sırbistan da Sırbistan. Biz iki ayrı, bağımsız ülkeyiz. Sırbistan Cumhurbaşkanı da Kosova'nın 114 ülke tarafından tanınan, bağımsız bir ülke olduğunu iyi biliyor. Açıklamanın (Sırbistan'ın) iç politika bağlamında yapıldığını düşünüyorum." dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic de AB ve NATO üyeliği yolunda Kosova'yı desteklediklerini belirterek, Kosova'da 11 Haziran'da yapılacak erken genel seçimin ardından iki ülke arasında vize serbestliğinin uygulanmaya başlaması temennisinde bulundu.

Kosova'da yaşayan Hırvat azınlıkların Mecliste temsil edilmesi noktasında da çalışmalar yapılması kararı aldıklarını vurgulayan Kitarovic, iki ülke arasındaki ilişkilerin son derece iyi olduğunu sözlerine ekledi.