Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya Yayın Kurumunda bir haber programına konuşan Brandis, mülteci programının ülkedeki terörizmin kaynağı olmadığını söyledi.

Program sunucusunun Avustralya'daki üç terör saldırısının mülteci kökenliler tarafından düzenlendiğini anımsatması üzerine Brandis, "Bu insanlar mülteci oldukları için terör suçu işlemediler, radikalleştikleri için işlediler." diye konuştu.

Avustralyalı Müslümanların diğer toplumlara göre terörden daha fazla zarar gördüklerini dile getiren Brandis ,"Avustralya'ya mülteci programı ile veya göçmen olarak gelen Müslümanlar içinde propaganda yapan radikaller, diğer Avustralyalılardan daha çok onlara zarar veriyor çünkü onların gençlerini kandırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Brandis, "Bu, toplumsal bir sorundur çünkü onlar da kurban hatta onlar diğer Avustralya vatandaşlarından daha çok zarar görüyor. Çünkü onların gençleri teröristler tarafından kandırılıyor." ifadelerini kullandı.

Problemin çözümü için "toplumla birlikte" çalışmak zorunda olduklarını vurgulayan Brandis, "Bunu üzerine basarak söylüyorum, durum belirli bir toplum için olduğu kadar tüm ülke için bir sorun." dedi.