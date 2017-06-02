Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli bir kız çocuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Mevo Deton Yahudi yerleşim yerinin önüne gelerek bir askeri bıçakladı. Bunun üzerine olay yerindeki askerlerin Filistinli kız çocuğunu vurduğu belirtilen açıklamada, yaralanan askere olay yerinde tıbbi müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

İsrail ilk yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada da, "bıçaklanan askerin durumunun hafif, vurulan Filistinli çocuğun ise ağır olduğu" bildirildi.

YİNE "BIÇAKLI SALDIRI" YALANI

İnsan hakları örgütleri İsrail güçlerini, "Saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinlileri sokak ortasında yargısız infaza tabi tutmakla" suçluyor. Nitekim elde edilen bazı görüntülerde işgalci İsrail askerlerinin vurulan Filistinlilerin yanına bıçak bıraktığı tespit edilmişti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te yaklaşık 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim yerleri yasa dışı kabul ediliyor.

Gazze Şeridi ise 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor. İsrail, inşa ettiği "Ayrım Duvarı" ile Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişlerini de engelliyor.