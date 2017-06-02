Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doktor yardımıyla "ölüm hakkı"nın yasalaştığı geçen yıldan bu yana ölümcül rahatsızlığı bulunan en az 504 kişinin "yaşam sonlandıran" ilaç reçetesine başvurduğu bildirildi.

Ölümcül hastalığı bulunup da hayatına son vermek isteyenlerle ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu "Compassion & Choices" (Merhamet ve Tercihler), Kaliforniya'da "ölüm hakkı" yasasının Haziran 2016'da yürürlüğe girmesinin ardından kaç kişiye danışmanlık hizmeti vererek yardımcı olduklarını içeren bir araştırma yayınladı.

Kuruluşa göre, eyalette doktor yardımıyla "ölüm hakkı"nı kullanmak isteyenlerin sayısı 504 olarak kaydedildi.

Eyalet yetkilileri bu konuda henüz resmi bir veri açıklamazken, hayat sonlandırıcı ilaç için yapılan başvurularla ilgili kesin rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Ülkede Oregon eyaleti 1997'de ötanazi konusundaki yasayı yürürlüğü sokan ilk eyalet olmuştu. Bu eyalette geçen yıl 204 kişi yaşam sonlandırıcı ilaç başvurusunda bulunurken, 133 kişi ilaç yoluyla hayatına son vermişti. Bunların çoğunluğunu 65 yaşın üzerindeki kanser hastaları oluşturdu.

ABD'de Oregon ve Kaliforniya dışında, Colorado, Montana, Vermont ve Washington eyaletleri ve başkent Washington DC'de de ölümcül hastaların doktor yardımıyla ilaçla yaşamını sonlandırma hakkı bulunuyor.

Kaliforniya'da 498 sağlık kuruluşu ve 104 hastane bu konudaki reçete taleplerine cevap verirken, sigorta şirketlerinin yüzde 80'i ilaçların maliyetini karşılayacağını açıklamıştı.

Yaşamı Yasal Savunma Vakfı ve Amerikan Tıp Etiği Akademisi başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu yasayı yargıya taşırken, bu konudaki duruşma 16 Haziran'da yapılacak.