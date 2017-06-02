Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, Azerbaycan Savunma Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin Şırnak ilinde meydana gelen helikopter kazasında biri general, çok sayıda askeri görevlinin hayatını kaybetmesi beni derinden sarstı. Bu feci olaydan çok kederlendik. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyor, yakınlarının acısını paylaşıyorum. Allah rahmet eylesin."