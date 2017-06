Türkiye Gazetesi

Makedonya'nın Türk kökenli Devlet Bakanı Kahil, "Türkiye'nin her alanda Makedonya'da bulunması hem ülkedeki Türklerin hem de Makedonya'da yaşayan diğer tüm milletlerin lehine." dedi.

Yeni hükümetin güvenoyu almasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kahil, Türkiye-Makedonya ilişkilerini ve gelecek dönemdeki çalışmalarını değerlendirdi.

Türk dünyasından sorumlu devlet bakanı olarak yeni kabinede görev alan Kahil, Türkiye ile geçmişten bugüne süregelen iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacaklarını ifade etti.

Kahil, Türkiye ile prensipler üzerine çalışacaklarını aktararak, Türkiye ile iş birliğini hem bakan, hem koalisyon ortakları, hem de başbakan ile birlikte daha da geliştireceklerini söyledi.

Türkiye'nin her alanda Makedonya'da bulunmasının hem ülkedeki Türklerin hem de Makedonya'da yaşayan diğer tüm milletlerin lehine olduğunu vurgulayan Kahil, "Biz Türkler, köprü olmaya hazırız ve bunu devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kahil, geçmişte Türklerin ülkede belirli alanlarda istihdamı için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bizim niyetimiz Makedonya'daki Türklerin yerlerini daha büyük bir seviyeye getirmek. Bu, Türklerin Makedonya vatandaşı olarak bir hakkıdır. Tabii ki bu sadece söylemekle olmuyor, çalışmakla olacaktır." diye konuştu.

Çalışmalarında Başbakan Zoran Zaev'in desteğini aldıklarını söyleyen Kahil, bu desteği olumlu yönde kullanıp, Türkiye ile Makedonya arasındaki iş birliğini daha yüksek seviyeye çıkarmaya çalışacaklarını ifade etti.

"Bizim yolumuz NATO ve AB'dir"

Kahil, Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üyelik sürecini de değerlendirerek, bu hedeflerin kısa bir süre içinde gerçekleşmesini istediklerini ve bunu çalışarak gerçekleştireceklerini kaydetti.

Makedonya vatandaşlarının hayat standartlarının yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Kahil, "Bizim yolumuz NATO ve AB'dir. Bizi çok uzun bir yol bekliyor. Biz maraton koşuyoruz. İnanıyorum ki Türkiye, büyük bir devlet olarak, anavatanımız olarak bize geçmişte olduğu gibi destek verecektir." dedi.

Yatırımcılara kolaylık sağlanacak

Kahil, Türk dünyası ile kurulabilecek ekonomik ilişkilere de değinerek, Makedonya'ya büyük şirketlerin davet edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu ve Türk şirketlerinin Makedonya aracılığıyla çok kolay AB pazarına girebileceğini söyleyen Kahil, bunun bilincinde olmaları gerektiğini söyledi.

Kahil, Makedonya'nın küçük bir ülke olduğunu ancak ticaret anlamında sadece ülke pazarı olarak görülmesinin yanlış olacağını vurgulayarak, "Makedonya'nın Bulgaristan, Ukrayna ve Türkiye ile serbest ticaret antlaşmaları var. Sadece 2 milyon nüfuslu bir devlet değil, 100 milyondan fazla bir kitle söz konusu. Her alanda yer var, her alanda istek var, her alanda ihtiyaç var. Zemin yaşatırsak şirketler gelir." diye konuştu.

Geçmişte Türk yatırımcılara kolaylık sağlanmadığını belirten Kahil, yatırımcıların Makedonya'ya gelmesi için kolaylık sağlayacaklarını, böylece sadece Türkiye'den değil, Ortadoğu'dan ve diğer ülkelerden de yatırımcı çekebileceklerini söyledi.

Kahil, Makedonya'nın NATO ve AB'ye üyelik sürecinde yol almasıyla yatırımcıların da ülkeye daha fazla yatırım yapacağını kaydetti.

Makedonya'nın doğusundaki Türklerin durumunu da değerlendiren Kahil, "Gidin Doğu Makedonya'ya bakın. Türkler ne durumda yaşıyor? Yardım etmek, onlara sadece kalem, defter göndermek değil. Onlara belli zamanlarda, her ne kadar iyi olsa da ramazan için paket göndermek değil. Bunlar ek olabilir, çok iyidir ama önemli olan bizim onlara daimi olarak iş sağlamamızdır. Sürekli olarak iş sağladığımızda oradaki Türklerin göç etmesini engelleriz. Son dönemlerde Türkler dahil çok kişi göç ediyor. Bunlar Türkiye'ye değil, Avrupa'ya göç ediyorlar. Bu vesileyle ilgili kişileri gelip bu konuları görüşmeye, konuşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Adnan Kahil

Makedonya'da önceki gün güvenoyu alan kabinenin tek Türk bakanı olan Adnan Kahil, 1960 yılında başkent Üsküp'te doğdu.

Türk Hareket Partisinin (THP) genel başkanlığını da yürüten Kahil, 1998-2002 ve 2006-2008 yılları arasında da devlet bakanlığı yaptı.