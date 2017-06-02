Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezyalı Müslümanlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

Başkent Cakarta'da bulunan ve 120 bin kapasitesiyle Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olan İstiklal Camisi, cuma namazı kılmak isteyenlerin akın etmesiyle tıklım tıklım doldu.

İstiklal Camisi'ndeki yoğunluk nedeniyle çevre yollar trafiğe kapatıldı.

Ramazanın ilk cuma namazında Endonezyalı kadınlar da saf tutarak ibadetlerini yerine getirdi.

Cuma hutbesinde ise orucun önemine değinildi ve tüm İslam alemi için dualar edildi.