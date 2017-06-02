Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının, Kuzey Kore'nin kitle imha silahı geliştirmeye yönelik süregelen faaliyetleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal etmesi nedeniyle alındığı bildirildi.

ABD'nin kara listesine eklenen 4 kişi arasında Rus vatandaşı Igor Aleksandrovich Michurin ve Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Francois Olenga'nın bulunması dikkati çekti. Su-Kwang Kim ve Song-hyok Ri isimli diğer iki şahsın Kuzey Kore vatandaşı olduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin Pyongyang rejimine ait istihbarat birimleri için çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore ordusu, Silahlı Kuvvetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na yaptırım uygulanacağı bildirildi.