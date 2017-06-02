Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK’ya DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları sürüyor. Dünkü sevkiyatla birlikte, yaklaşık 3 haftada toplam 218 tır, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

Haseke'deki AA muhabirinden alınan bilgilere göre, dün gece 22.00 sularında askeri araç gereç ile mühimmat taşıyan 70 tır, ABD'nin Haseke'deki Rümeylan hava üssünden yola çıktı.

Rakka'nın kuzey kırsalına yönelen tırlarda, yakıt tankerleri, dört çeker araçların yanı sıra ilk defa karavanların taşındığı görüldü.

Son sevkiyatla birlikte, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK’yı silahlandırma politikasını Başkan Donald Trump'ın resmi kararnamesi haline getirmesinin ardından, 15 Mayıs'tan itibaren 4 defada 218 tırlık sevkiyat gerçekleştirilmiş oldu.

AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) edindiği belgede, Suriye'de PYD/PKK'nın da içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfek yer alırken, 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldı. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün yer alacağı belirtiliyordu.

Hafta başında Pentagon, ilk kez PYD/PKK’ya hafif silahlar ve askeri araçlar gönderdiğini duyurmuş ve DEAŞ'la mücadele kapsamında örgütün desteklenmeye devam edeceğini açıklamıştı.